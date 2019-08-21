Самара вошла в ТОП-10 городов по количеству участников регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв»
21 августа 2019 12:22
160
Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» —одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Он проходил с 8 июня по 28 июля в формате 36-часовых хакатонов в 40 городах России. Участники работали над прототипами цифровых продуктов в пяти основных номинациях — «Здравоохранение», «Государственное управление», «Образование и наука», «ЖКХ и городская среда», «Промышленные решения» а также «Транспорт и логистика».
По итогам регионального этапа самые масштабные хакатоны прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В десятку городов с наибольшим числом конкурсантов также вошли Воронеж, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Симферополь, Краснодар и Екатеринбург — в каждом из этих городов над цифровыми решениями работало более 100 человек.
Участниками регионального этапа в Москве стали 525 человек, которые объединились в 119 команд. По результатам экспертных защит в финал конкурса вышли 205 человек. Одной из ярких команд столичного хакатона стала «Команда имени Сахарова», для которой соревнование стало уже 20 хакатоном. Участники разработали решение для служб такси. С его помощью пассажиры, направляющиеся в одну сторону, смогут объединиться и сэкономить деньги на поездку.
На хакатоне в Санкт-Петербурге, открывавшем первую отборочную волну, встретились 329 человек и 68 команд. Финалистами регионального этапа стала почти половина — 30 команд. В треке «Образование и наука» над прототипом цифрового решения работал 76-летний Евгений Полищук — самый взрослый участник конкурса. Его команда стала одним из победителей номинации и вышла в финал. Евгений по образованию биолог и в прошлом занимался исследованием нервных реакций. В 90-х годах получил образование по программированию. Сейчас совмещает исследовательскую работу с программированием и преподаванием.
Тройку городов-лидеров замыкает хакатон в Новосибирске, где за выход в финал боролись 140 человек. Успешно региональный этап преодолели 82 участника (19 команд). Интересный проект представил математик Алексей Приходько. Ранее Алексей занимал первые места на олимпиадах по математике среди глухих. Его проект «Жестовый интерфейс» способствует восприятию жестов техническими устройствами. Сейчас в России более 13 миллионов человек с нарушением слуха. Более миллиона из них — дети. Проект поможет ребятам в учебе — с помощью цифрового решения им будет легче осваивать школьные дисциплины.
Интересно, что номинация «Государственное управление» вызвала наибольший интерес у команд сразу в двух городах-лидерах — Москве и Новосибирске, а в Санкт-Петербурге в каждой номинации было зарегистрировано равное количество команд.
«Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск — основные технологические центры нашей страны с высоким уровнем подготовки ИТ специалистов. Мы рады, что многие из них проявили активный интерес к конкурсу «Цифровой прорыв» — по результатам региональных полуфиналов мы получили перспективные и актуальные проекты. Работа над многими из них продолжится после хакатонов. Победителей регионального этапа мы ждем на финале в Казани», — отметил Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».
Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.
20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.
Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.
По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 августа 2019 16:00
Вертолет был нанят двумя россиянами для полета из городка Галатас, находящегося на полуострове Пелопоннес, в Афинский международный аэропорт. Социум
58
21 августа 2019 15:48
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем. Социум
51
21 августа 2019 15:05
Софья Сыромятникова прочтет стихи из своего последнего поэтического сборника «25 мартобря» под аккомпанемент гитары России Виталия Ванькова. Социум
84
Здравоохранение
21 августа 2019 14:03
В должности главного врача психдиспансера он проработал шесть лет. Здравоохранение
120
21 августа 2019 13:25
Состоится визит в Кинельскую больницу. Здравоохранение
96
21 августа 2019 10:22
Врач-онколог проведет консультацию и осмотр жителей и гостей города. Здравоохранение
154
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14241
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14235
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14341
Туризм
20 августа 2019 10:41
Аналитики провели исследование коротких поездок пользователей в городах-миллионниках. Туризм
227
19 августа 2019 16:49Зарубежная недвижимость. Поиск и покупка с Domire Estate
Приобретение жилья за рубежом давно перестало быть чем-то особенным и исключительным. Туризм
55
16 августа 2019 09:01
На сегодняшний день туристы сидят в отелях, не путешествуют по стране. Туризм
248
Образование
21 августа 2019 15:40Семинар "Возможности продвижения нового бизнеса" от Adv.Place
Рекламная группа Adv.Place о возможностях продвижения нового бизнеса. Образование
13
21 августа 2019 15:37Международный Институт Профессоинального Образования – повышение квалификации и дистанционное обучение
Для того чтобы добиться успехов в карьере, стать профессионалом, найти престижную работу, важно обучение. Образование
13
21 августа 2019 14:46
Об этом в ходе пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара Светлана Чикановская.... Образование
89
Культура
21 августа 2019 11:57
Новый театральный сезон «СамАрт» откроет Днем знаний. Культура
131
21 августа 2019 11:27
Горожан ждет кинопоказ в сквере музея Эльдара Рязанова и Фестиваль уличного кино в Струковском саду. Культура
286
21 августа 2019 09:31
По итогам официального командного первенства Самарская область заняла шестое место среди регионов России. Культура
167
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14985
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14459
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1142
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1640
Видео
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
157
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
478
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1052
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
577
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
677
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
596
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
596
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
403
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
566
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
925
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
897
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
849
Мероприятия