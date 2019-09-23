СОФЖИ переориентируют на реновацию исторического центра Самары
23 сентября 2019 11:04
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Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) может заняться реновацией исторического центра Самары. Об этом заявил министр строительства региона Евгений Чудаев.
"Последующую стратегию фонда мы формируем, как только защита у руководства области пройдет, мы обязательно ее анонсируем. Мы в целом позитивно смотрим на перспективы фонда. На мой взгляд, его задачи неразрывно связаны с реновацией исторического центра. Это не значит, что фонд должен быть ключевым или единственным застройщиком на этой площадке, может быть он вообще не будет строить. Но СОФЖИ точно должен консолидировать ресурсы под запуск механизма реновации этой территории, мы в этом уверены", - рассказал Чудаев в интервью "Самарскому обозрению".
По его словам, сейчас облправительство занимается оздоровлением фонда - очищением от прежних проблем и долгов.
СОФЖИ было учреждено в 1999 г. как региональный оператор жилищной политики. Фонд реализует социальные программы кредитования, строит жилье эконом-класса, формирует площадки под жилищное строительство для инвесторов, реализует проект арендного жилья и т.д.
В действующей стратегии, размещенной на сайте СОФЖИ, указываются планы по строительству 267,4 тыс. кв. м жилья и 340 тыс. кв. м арендного жилья к 2020 году, пишет Волга Ньюс.
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