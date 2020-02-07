С самарской молодежью поделились опытом контроля качества дорог

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Будущие молодежные активисты национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самарской области пройдут практику общественного контроля вместе с представителями Общероссийского народного фронта. Реализация нацпроекта проходит по поручению Президента России Владимира Путина.Предложение о поддержке поступило от эксперта Общероссийского народного фронта, координатора движения «Убитые дороги «России» по Самарской области Сергея Лушина. 6 февраля в ходе рабочей встречи с молодежным активом в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области он поделился своим опытом общественного контроля за качеством ремонта дорог в регионе.«Если ты решил стать общественным контролером, важно понимать, чего ты хочешь добиться. Есть два пути - популизм и путь реальных дел, и каждый для себя должен выбрать один из них. Для того, чтобы получить реальный результат, нужно начать с управляющей компании, администрации района, мэрии и так далее. Зачастую уже на этих этапах тебя слышат и с тобой взаимодействуют», - подчеркнул Сергей Лушин.Уже этой весной молодежные активисты совместно с ОНФ попробуют добиться реальных результатов по ремонту конкретных участков дорог Самары и Тольятти, которые они отметят на Карте убитых дорог – многолетнем проекте общественной организации. Кстати, по словам Сергея Лушина, по итогам прошедшего года качество дорог Самарской области в Общероссийском народном фронте оценивают на «четверку».«Благодаря знаниям о визуальном контроле качестве ремонта дорог, которые мы получили на организованном специально для нас семинаре в декабре прошлого года, мы сможем дать более адекватную оценку состоянию того или иного участка дороги», - говорит член молодежного актива Кристина Вожгунова.Напомним, что идея привлечь молодежное поколение в возрасте до 25-ти лет к контролю за ремонтом дорог появилась осенью 2019 года. Будущим молодым контролерам предстоит освоить основы дорожной профессий, а также примерить на себя роль общественника, сообщает пресс-служба облправительства.«Общественный контроль - одно из условий реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». До начала дорожного сезона 2020 года мы надеемся сформировать группу молодежных активистов, которые будут обладать достаточными знаниями, чтобы стать нам хорошими помощниками при визуальном контроле качества и сроков работ по нацпроекту», - подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.Фото: Дильдина Светлана