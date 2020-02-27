С 1 марта стартует прием заявок на Всероссийский конкурс "Культурный след"

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Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» был создан для того, чтобы помочь людям сделать что-то значительное – оставить свой след, повлиять на развитие культурной среды в своём городе, создать новое явление культуры, увековечить память незаслуженно забытых людей.Детей и подростков конкурс может подтолкнуть к изучению истории своего города.До 1 апреля все желающие могут оставить на сайте www.kultsled.ru идею новой достопримечательности, которая может появиться в его регионе. Далее необходимо набрать больше 100 голосов поддержки.Члены жюри, в которое войдут урбанисты, историки, культурологи, краеведы, выберут 5 самых оригинальных и обоснованных проектов.«Арт-объекты должны стать новыми точками туристического притяжения и способствовать возникновению новых культурных явлений, как, например, поэтическая табуретка в Мончегорске, породившая Международный поэтический фестиваль «Табуретка». Поэтому члены жюри будут отдавать предпочтение оригинальным идеям, которые будут удивлять и максимально раскрывать характер места», – рассказала автор проекта, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.Идеи-победители будут реализованы профессиональными художниками. Организаторы конкурса приглашают к сотрудничеству художественные ВУЗы, учащиеся которых смогут побороться за право реализовать одну из идей.В 2020 году Всероссийский конкурс новых культурных достопримечательностей «Культурный след» проходит третий раз. За время существования конкурса в регионах установлены 9 новых достопримечательностей.Проект реализуется на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества.Дополнительная информация на сайте www.kultsled.ru