С 1 июля 2019 года вступают в силу новые правила работы застройщиков

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С 1 июля большинство застройщиков перейдет на проектное финансирование и расчёты с дольщиками через эскроу-счета. Такой порядок предусмотрен принятыми Президентом РФ поправками в Федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».С 1 июля Управление Росреестра по Самарской области будет регистрировать только такие договоры долевого участия, согласно которым застройщик перешел на работу по эскроу-счетам либо получил заключение министерства строительства Самарской области о соответствии проекта установленным критериям, позволяющим осуществлять достройку по старой схеме. Во всех остальных случаях в регистрации договоров будет отказано.Чтобы получить заключение министерства, компания должна реализовать не менее 10% помещений, а строительная готовность проекта должна составлять более 30%. Для того чтобы облегчить застройщикам процедуру получения заключения о соответствии критериям, региональный минстрой разработал специальную методику, она носит рекомендательный характер и опубликована на сайте ведомства.«Согласно постановлению правительства РФ №480 от 22.04.2019 мы должны выдавать заключение о соответствии в течение 15 рабочих дней, но если невозможно сделать вывод о достоверности предоставленной информации, то министерство может отказать либо продлить этот срок еще на пять дней, - отметил заместитель министра строительства Самарской области Альберт Хамзин. – Чтобы исключить любые ситуации, связанные с отказом или увеличением срока рассмотрения, мы разработали документ, в котором подробно указали ту информацию, которая минимизирует риски получения застройщиком заключения о соответствии».В соответствии с постановлением правительства РФ №480 от 22.04.2019 степень строительной готовности рассчитывается как среднее арифметическое двух показателей - конструктивной готовности и объема понесенных фактических затрат.Подтверждать конструктивную готовность будут кадастровые инженеры или специалисты государственной инспекции строительного надзора в случае ее расчета застройщиком самостоятельно. Этот показатель учитывает только состояние непосредственно здания и внутриплощадочных инженерных сетей. При определении же суммы понесенных затрат, то есть оплаченных застройщиком средств, будут учитываться стоимость техприсоединения, проектирования, земельного участка. «Если у нас возникают сомнения в качестве предоставленной застройщиком бухгалтерской отчетности, то мы имеем право потребовать дополнительный пакет документов, - отметил Альберт Хамзин. - Это необходимо для того, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков».Как подчеркивает руководитель государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимир Захарин, данной мерой Правительство Самарской области исключает потенциально возможные нарушения со стороны застройщика при позиционировании строящегося объекта недвижимости перед сегодняшними и будущими «дольщиками» объектов недвижимости, что в дальнейшем приведёт к минимизации рисков для инвесторов – «дольщиков» при осуществлении операций в области недвижимости, строящейся на территории Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.