Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
9 января 2020 09:43
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Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
По его словам, это связано с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.
Согласно утвержденному производственному календарю, сокращенные рабочие недели ждут россиян в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.
«Двухдневной рабочей неделей начинается 2020 год после новогодних каникул. Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля. В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля», — сказал Шкловец.
Много выходных дней ожидает россиян весной.
«Международный женский день сократит вторую рабочую неделю марта до четырех дней. Также четыре рабочих дня с 27 по 30 апреля будет в связи с празднованием Дня весны и труда. В мае в связи с переносами выходных дней с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы», — пояснил замглавы Роструда.
Как рассказал Шкловец, летом россиян ждет всего одна сокращенная неделя, связанная с празднованием Дня России 12 июня. Осенью выходной на День народного единства «разобьет» рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.
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