«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
5 июня 2019 10:24
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С 1 июня 2019 года отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в РФ.
В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор).
«Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах. Всего таксофоны установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс., или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.
Условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений.
Услуги связи, предоставляемые с использованием таксофонов универсального обслуживания:
Бесплатные звонки на номера экстренных служб:
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб;
01 (101) – МЧС (служба пожарной охраны, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях);
02 (102) – служба полиции;
03 (103) – служба скорой медицинской помощи;
04 (104) – аварийная служба газовой сети.
Бесплатные звонки на стационарный телефон (номера фиксированной телефонной сети):
для местных вызовов (номер телефона);
для внутризоновых вызовов (8 - код зоны нумерации - номер телефона);
для междугородних вызовов (8 - код оператора - код зоны нумерации - номер телефона).
Платные звонки на стационарный телефон для международных вызовов.
Платные звонки на мобильный телефон.
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