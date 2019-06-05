«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи

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С 1 июня 2019 года отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в РФ.В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор).«Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах. Всего таксофоны установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс., или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.Условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений.Услуги связи, предоставляемые с использованием таксофонов универсального обслуживания:Бесплатные звонки на номера экстренных служб:112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб;01 (101) – МЧС (служба пожарной охраны, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях);02 (102) – служба полиции;03 (103) – служба скорой медицинской помощи;04 (104) – аварийная служба газовой сети.Бесплатные звонки на стационарный телефон (номера фиксированной телефонной сети):для местных вызовов (номер телефона);для внутризоновых вызовов (8 - код зоны нумерации - номер телефона);для междугородних вызовов (8 - код оператора - код зоны нумерации - номер телефона).Платные звонки на стационарный телефон для международных вызовов.Платные звонки на мобильный телефон.