Россияне воспринимают дачу как место для отдыха и развлечений
5 августа 2019 13:56
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Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Любители дачного отдыха предпочитают при выезде за город заниматься садом или огородом. Четверть опрошенных выезжают за город, чтобы просто отдохнуть от дел. Столько же устраивают пикники, жарят шашлыки при выезде за город, передает Радио Маяк.
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