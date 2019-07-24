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Новости /  Общество /  Социум  

Россияне стали экономить на стиральном порошке

24 июля 2019 13:43
157
Россияне стали экономить на стиральном порошке
Кроме того, увеличивается потребление гелей и капсул для стирки.

В России продолжают снижаться продажи чистящих и моющих средств, говорится в исследовании компании Nielsen.
Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья. Так, с июня по 2018 года по май 2019 этот вид товаров стали покупать на 11,8% реже. Также за этот период на 6% упали продажи упаковок стирального порошка уменьшились и на 3,8% средств для мытья посуды, чистки ванной и прочей химии, сообщают "Известия".

Также аналитики зафиксировали, что сейчас почти 80% порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств в денежном выражении россияне покупают только по акциям.

По словам генерального менеджера российского офиса Henkel (бренды Persil, Losk, «Ласка», Bref) Томаша Дуффека, российский рынок бытовой химии снижается начиная с третьего квартала 2016 года, пишет РБК.

Он объяснил, что потребители стараются контролировать расходы, уменьшают количество стирального порошка на одну стирку, покупают его в выгодных упаковках. Кроме того, увеличивается потребление гелей и капсул для стирки, отметил специалист.

Фото: pixabay.com
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