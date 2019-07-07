Российский фильм "Бык" удостоен большой премии в конкурсе "К Востоку от Запада"
7 июля 2019 13:20
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Фильм "Бык" удостоен большой премии в конкурсе "к Востоку от Запада" кинофестиваля в Чехии.
Ранее фильм российского режиссера Бориса Акопова "Бык" был признан лучшим на фестивале "Кинотавр" в Сочи.
Действие фильма происходит в 1990-е годы. Главные роли в фильме исполнили Юрий Борисов, Стася Милославская, Сергей Двойников, Александр Самсонов, передает Радио Маяк.
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