Российский фильм "Бык" удостоен большой премии в конкурсе "к Востоку от Запада"

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Фильм "Бык" удостоен большой премии в конкурсе "к Востоку от Запада" кинофестиваля в Чехии.Ранее фильм российского режиссера Бориса Акопова "Бык" был признан лучшим на фестивале "Кинотавр" в Сочи.Действие фильма происходит в 1990-е годы. Главные роли в фильме исполнили Юрий Борисов, Стася Милославская, Сергей Двойников, Александр Самсонов, передает Радио Маяк.