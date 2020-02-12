Росреестр проводит плановые работы на сайте в рамках перехода на ФГИС ЕГРН

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Для повышения качества услуг, а также для подготовки к переходу на всей территории Российской Федерации к ведению ФГИС ЕГРН (федеральная государственная информационная система Единого государственного реестра недвижимости) Росреестр проводит плановые технические работы на официальном сайте.В частности, профилактические мероприятия были проведены 7-9 февраля, а также запланированы на 15-16 февраля. На время проведения профилактики возможны кратковременные отключения сервисов.- В случае, если сервисы на сайте недоступны, подать заявление или запрос можно в любом многофункциональном центре оказания государственных услуг (МФЦ) или филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» (по экстерриториальным запросам»). Приносим извинения за доставленные неудобства, - говорит помощник руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Никитина.