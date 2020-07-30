Роспотребнадзор подготовил правила по выбору арбузов и дынь

Место торговли должно быть огорожено, бахчевые на стеллажах, а не на земле.
Арбуз должен иметь яркую контрастную корочку, светлое пятно на боку и сухую плодоножку, дыня – приятный запах и глухой звук при щелчке, сообщили РИА Новости
в пресс-службе ведомства.
Арбуз, при ударе пальцами, должен издавать звонкий звук, при сжатии – слабый хруст. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено – в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы, говорится в сообщении.
Реализация арбузов и дынь вдоль автодорог запрещена, в таких местах продаются бахчевые, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того они могут впитывать тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.
Перед употреблением арбузы и дыни надо тщательно вымыть теплой водой с мылом, если не удалось съесть плод за раз, хранить его нужно в холодильнике, отметили в ведомстве.
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