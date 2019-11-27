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Новости /  Общество /  Социум  

Роскачество определило критерии выбора хурмы

27 ноября 2019 10:03
89
Роскачество определило критерии выбора хурмы
В ведомстве также рассказали о видах плода и о том, как лучше обрабатывать ягоду.

Отмечается, что хурму из России доставляют преимущественно из Азербайджана и Узбекистана. Ягоды оттуда привозят сравнительно быстро, отчего те не требуют дополнительной химической обработки и доходят до покупателей в хорошем состоянии.

Плоды хурмы имеют множество видов, но в большинстве своем их делят на невяжущие и вяжущие в зависимости от содержания органических соединений танинов. Невяжущая хурма чаще всего имеет круглую и более уплощенную форму. Она отличается жесткостью и хрусткостью и в будущем потом мягче стать не может.

Вяжущие же виды хурмы более конической формы. Важно, что они более мягкие, из-за чего производители собирают их еще до созревания, чтобы за время транспортировки плоды дошли и стали слаще.

Генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий в разговоре с «Известиями» отметила, что можно сделать вяжущую хурму мягче, если дать ей дозреть в пакете при комнатной температуре на несколько дней: «Ускорить процесс созревания может этилен, который активно выделяют такие фрукты, как яблоки и бананы».

Для очистки хурмы достаточно помывки в теплой воде. При употреблении ягод важно следить, чтобы их кожица была неповрежденной. Глава Ягодного союза пояснила, что из-за деформаций в хурму могут попасть вредные микроорганизмы.

Фото: pixabay.com
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