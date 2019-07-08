Реконструкция Заводского шоссе до улицы Авроры начнется в этом месяце
8 июля 2019 11:56
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В текущем месяце в Самаре планируется начать капитальный ремонт следующего участка Заводского шоссе, от ул. 22 Партсъезда до ул. Авроры.
Напомним, на ремонт выделяются более 654 миллиона рублей из регионального и городского бюджетов. Работы проведет ООО " АВТОДОРИНЖИНИРИНГ", они завершатся не позднее конца ноября 2020 года (причем с ноября 2019 по апрель 2020 года будет сделан технический перерыв на зимнее время).
Для обустройства дороги придется вырубить 70 деревьев, но их заменят тем же количеством новых саженцев. На участке проведут работы с канализацией, водопроводом, высоковольтными линиями, освещением и т.д., выполнят укрепление дороги. Там установят новые пешеходные ограждения, светофоры, отремонтируют дорожную одежду, пересечения и примыкания, обустроят железнодорожный переезд, парковочные площадки, автобусные остановки и тротуары.
Осенью текущего года завершится масштабный ремонт другого участка Заводского шоссе - от ул. 22 Партсъезда до ул. Земеца - который начали в 2018 году, пишет Самру.ру.
Фото: pixabay.com
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