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Новости /  Общество /  Социум  

Региональный центр компетенций знакомит сотрудников предприятий Самарской области с инструментами бережливого производства

19 июля 2019 12:52
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16 июля состоялся тренинг по теме бережливого производства для сотрудников ООО Фирмы «Нектар».

На предприятии, которое является участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», стартовала серия тренингов, реализуемая безвозмездно специалистами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Не только в теории, но и на практике, в виде лин-игры по сборке штепсельных вилок, сотрудники компании «Нектар» смогли понять, как за счет применения лин-инструментов кратно сократить время производственного цикла и повысить результативность процесса.

Отметим, что главная задача РЦК в рамках нацпроекта - оказывать адресную поддержку предприятий, направленную на сокращение непроизводительных потерь с применением методов бережливого производства.
«Наши практико-ориентированные тренинги направлены в первую очередь на совместную работу с командой. Она включает в себя реализацию пилотного проекта, связанного с улучшением потока создания одного из продуктов предприятия, – прокомментировала заместитель руководителя РЦК Евгения Шабанова, - в частности, это участок компании «Нектар», специализирующийся на производстве соков и нектаров. Эксперты РЦК совместно с командой предприятия идут на производственную площадку, выявляют потери, работают над их сокращением, используя знания, полученные на тренинге бережливого производства».
Еще одна не менее важная задача национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» – это вовлечение персонала в улучшение процесса производства. Судя по активности сотрудников на тренинге, специалисты РЦК с ней справились.

«Тренинг для нас очень своевременный, мы в последние годы показываем прирост продаж, нам приходится увеличивать производственные мощности, складские площади. Когда идет постоянный рост, зачастую теряется эффективность производства. Этот тренинг нам позволил применить на практике все методы по сокращению издержек, по увеличению производительности труда и, в конечном итоге – снабдить наших клиентов требуемым товаром», –оценил мероприятие заместитель директора ООО Фирма «Нектар» Сергей Бычков.
Важность вовлечения людей в реализацию нацпроектов подчеркивает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Активное участие граждан – залог того, что цели нацпроектов будут достигнуты и принесут реальную пользу».

«Необходимо, чтобы все большее число предприятий Самарской области внедряли в свою работу инструменты бережливого производства. Эти принципы позволяют увеличить производительность труда и объемы производства товаров по прежней или меньшей стоимости», - отметил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. - В конечном итоге, положительные изменения при этом ощутят и работники организаций, и потребители, а значит – экономика региона в целом».
На сегодняшний день заявки для участия в нацпроекте уже подали 54 предприятия.

Напомним, что участниками нацпроекта может стать любое производственное предприятие при условии соответствия критериям отбора. Ознакомиться с ними можно на сайте minprom.samregion.ru. Для включения в нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» предприятию необходимо оставить заявку на сайте производительность.рф. По всем вопросам можно обратиться в министерство промышленности и торговли Самарской области: г. Самара, ул. Скляренко, 20, к. 329 и по телефону (846) 334-53-51.
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