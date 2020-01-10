Редактор газеты «Ветеран Поволжья» через суд восстановился на работе
10 января 2020 11:54
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Алексей Шилов трудоустроился в печатное издание Самарского реготделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» на основании срочного трудового договора в апреле 2018 года. Его зарплата не была большой — 10 тыс. руб. в месяц, но и ту перестали платить в июле 2018 года. да и обещанный оплачиваемый отпуск не предоставили. Шилов пожаловался на работодателя в трудовую инспекцию, в «Боевое братство» пришли проверяющие, а строптивого редактора уволили за прогул, который он, в его версии, не совершал. Тогда журналист пошел в суд.
Редактор газеты «Ветеран Поволжья» через суд восстановился на работе, изображение №1
В судебном споре г-ну Шилову противостояли юристы «Боевого братства», которые ссылались на некие доказательства отсутствия истца на рабочем месте и неисполнение им должностных обязанностей. Но суд первой инстанции, а затем и апелляционный суд удовлетворили требования бывшего редактора «Ветерана Поволжья», пусть и частично.
Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» зарегистрировано в 2007 году, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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