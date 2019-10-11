Реализуемую в Самарской области систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами оценили столичные эксперты

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Целью визита стало обсуждение внедрения на территории региона нового проекта по системе долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, реализуемого в рамках региональной составляющей «Старшее поколение», которая является частью национального проекта «Демография», реализуемого в стране по инициативе Президента Владимира Путина.Благотворительный фонд - не только международная экспертная организация, но и основной разработчик методологии системы долговременного ухода (далее – СДУ). Это подход, обеспечивающий людям, нуждающимся в уходе и утратившим способность к самообслуживанию, достойный уровень жизни и максимальную реабилитацию, а также дающий максимальную поддержку их семьям. Важным этапом формирования СДУ является выстраивание механизма оперативного взаимодействия органов здравоохранения и социальной защиты для выявления потребности конкретного человека в помощи. Задача нового проекта - качественно улучшить жизнь инвалидов и людей старшего возраста.Участники встречи обсудили вопросы, связанные с развитием системы долговременного ухода и ее поэтапным распространением на территории Самарского региона, реализацией «дорожной карты», действующей в рамках трехстороннего соглашения между Правительством Самарской области, БФ помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» и БФ системной помощи пожилым людям «Старшие», разобрали проблемные вопросы и обговорили дальнейшие перспективы СДУ.Встреча под председательством министра социально демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой проходила непосредственно на территории потенциального участника СДУ – реабилитационного центра «Созвездие».Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова: «В рамках региональной составляющей «Старшее поколение» национального проекта «Демография» стоит задача – создать систему долговременного ухода, которая обеспечивала бы доступность всех видов и форм социального обслуживания для нуждающихся жителей региона, независимо от того, где они живут - в городе или сельской местности, сообщает пресс-служба облправительства.В настоящее время региональным правительством пересматриваются применяемые подходы как при обслуживании на дому, так и в полустационарных (дневного пребывания) и стационарных учреждениях. Кроме того, будут создаваться новые социальные сервисы, которые содействуют помощи семьям в уходе за пожилыми людьми и инвалидами: открытие школ семейного ухода, дневной пансион, кратковременное пребывание в стационарном учреждении и другое.Буквально в течение трех-четырех лет система социального обслуживания в регионе должна измениться, стать к людям еще ближе, иметь шаговую доступность. Предлагаемая регионом концепция развития СДУ приятно удивила московских экспертов».Директор благотворительного фонда «Старшие» Александр Щкребело: «Реабилитационный центр «Созвездие», который мы сегодня посетили, – это уникальный объект. Его уникальность заключена в том концепте, тех социальных сервисах, которые возможно и которые планируется открыть на его базе в ближайшие годы. Разрабатываемый региональным министерством проект по системе долговременного ухода за людьми, нуждающимися в дополнительной помощи, уникален для всей России. Такая же система уже успешно работает в США, Европе, Израиле. Это очень сложная технология, которую сложно внедрять, но необходимо реализовать. И я очень рад, что в Самарском регионе она начинает развиваться».Фото pixabay.com