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Новости /  Общество /  Социум  

Разработчику «Бурана» предложили должность уборщика в РКК «Энергия»

26 января 2020 11:21
91
Также была предложена должность оператора копировальной техники.

Генеральный директор входящей в «Роскосмос» Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов, сократив должность первого заместителя гендиректора — первого заместителя главного конструктора, предложил занимавшему ее Сергею Романову другие позиции в РКК, в том числе низового уровня.

Копия подписанного Севастьяновым 14 октября 2019 года приказа есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника в «Роскосмосе». По их словам, приказ о сокращении Романову вручили только 13 января 2020 года. Через два месяца Романов должен покинуть корпорацию.

Этим же приказом Севастьянов ввел в штатное расписание РКК новую должность — первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков. Теперь в новом руководстве корпорации три первых заместителя, семь заместителей и главный инженер.

Согласно подписанному Севастьяновым уведомлению № 1 от 13 января (копия есть у РБК), гендиректор РКК «Энергия» предложил Романову занять должность первого замгенконструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков. Однако, как отмечает один из собеседников РБК, не был разъяснен функционал этой должности.

Среди прочих позиций, которые были предложены Романову, такие: инженер, ведущий научный сотрудник, оператор копировальных и множительных машин, а также уборщик производственных и служебных помещений. Источник РБК отмечает, что Романов не подписал уведомление.

Романов от комментариев РБК отказался. В пресс-службе «Энергии» на запрос РБК не ответили.

В «Роскосмосе» в ответ на запрос «РИА Новости» сообщили, что Романов продолжает работать в ПАО «РКК «Энергия» и выполнять свои обязанности.


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Комментарии


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