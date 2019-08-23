Работникам Самарской области не хватает на работе более высокой зарплаты и карьерного роста
23 августа 2019 11:28
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Этот факт выяснила служба исследований компании HeadHunter, которая провела опрос соискателей, чтобы узнать, устали ли они от своей работы, и чего им больше всего не хватает на текущем месте.
Условия труда работники Самарской области в среднем оценивают на 3,5 балла из 5. Уровнем своей заработной платы работающие соискатели довольны меньше, опрошенные оценили его всего на 2,9 балла. При этом каждый четвертый работник нашего региона задумывается о смене работы, но пока не собирается этого делать. Почему не спешат уходить с текущего места? Самая распространённая причина – это боязнь не найти более подходящий вариант. Треть отмечает, что сейчас неблагоприятный период для смены работы, а 7% просто не хотят заниматься поиском новой работы.
Как оказалось, мысли «как же мне всё это надоело» никогда не приходят в голову только 4% соискателей Самарской области, крайней редко — 16%, а вот очень часто они приходят к 18% работникам области. Интересно, что мужчинам такие мысли приходят в голову реже, чем женщинам. Также реже об этом думают представители сферы безопасности и рабочего персонала.
Чего же, по мнению жителей Самарской области, им больше всего не хватает на работе? Больше всего работающим соискателям на текущем месте работы не хватает более высокой зарплаты, а также возможностей для карьерного роста. На третьем месте по значимости оказалась возможность получать удовлетворение от ежедневной работы и ее результатов. Каждому третьему не хватает опытного руководителя, который бы всегда поддержал и помог, а также возможности обучения и повышения квалификации.
Фото: pixabay.com
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