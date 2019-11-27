Я нашел ошибку
Главные новости: 
Три предприятия-банкрота в Самарской области в этом году целиком погасили задолженность по зарплате
Три предприятия-банкрота в Самарской области в этом году целиком погасили задолженность по зарплате
Сенатор Сергей Мамедов в режиме «онлайн» провел прием граждан в самарской Региональной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сенатор Сергей Мамедов в режиме «онлайн» провел прием граждан в самарской Региональной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В Самару на этой неделе приедет Дед Мороз
В Самару на этой неделе приедет Дед Мороз
В Сызрани зафиксировали превышение концентрации формальдегида в воздухе
В Сызрани зафиксировали превышение концентрации формальдегида в воздухе
В Сызрани
В Сызрани перекрасился белый кот
Сегодня утром из-за снега в Самаре возникли большие пробки Заторы на дороге доходили до 8 баллов.
Сегодня утром из-за снега в Самаре возникли большие пробки Заторы на дороге доходили до 8 баллов.
В Самаре сгорел автобус №480
В Самаре сгорел автобус №480
В Сызрани взыскали с организации штраф в размере 100 тысяч рублей за не отремонтированную дорогу
В Сызрани взыскали с организации штраф в размере 100 тысяч рублей за не отремонтированную дорогу
сегодня  Среда, 27 ноября, 11:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/11:
USD 64.02
0.26
EUR 70.52
0.21
Новости /  Общество /  Социум  

Работающие россияне поддерживают перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря

27 ноября 2019 09:28
128
Работающие россияне поддерживают перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря
Больше всего же сторонников инициативы — среди женщин.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение сделать 31 декабря выходным, перенеся рабочий день на субботу, 28 декабря. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил отношение сотрудников российских компаний к подобному решению. В социологическом опросе приняли участие 1600 россиян, работающих по фиксированному графику.

Подавляющее большинство работников (84%) поддерживает инициативу губернатора Томской области: «Все равно в последний рабочий день года работа — не работа... Это день, когда все всех поздравляют». Противников инициативы — всего 10%: «31-го и так никто не работает, и 28-го мало кто работать будет!»

Больше всего же сторонников инициативы — среди женщин (87% против 81% среди мужчин): «31.12 с утра уже идет раздрай в рабочем процессе. К празднику надо готовить стол и подходить к 00 часам не уставшим, а бодрым».

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 397
Время проведения: 25—26 ноября 2019 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее по фиксированному графику
Размер выборки: 1600 респондентов


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
27 ноября 2019  11:26
Сенатор Сергей Мамедов в режиме «онлайн» провел прием граждан в самарской Региональной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сенатор Сергей Мамедов в режиме «онлайн» провел прием граждан в самарской Региональной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Мероприятие прошло в рамках Всероссийской недели приемов граждан партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Социум
12
27 ноября 2019  10:03
Роскачество определило критерии выбора хурмы
Роскачество определило критерии выбора хурмы
В ведомстве также рассказали о видах плода и о том, как лучше обрабатывать ягоду. Социум
88
27 ноября 2019  09:50
Игры ¼ финала Северо-восточного дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области пройдут в Отрадном
Игры ¼ финала Северо-восточного дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области пройдут в Отрадном
К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды. Социум
90
Весь список

Здравоохранение
25 ноября 2019  17:58
Дети с РАС социальные услуги получают в полустационарной форме, продолжительность курса от 15 до 90 дней.
В реабилитационных центрах региона начали применять новые методики работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Дети с РАС социальные услуги получают в полустационарной форме, продолжительность курса от 15 до 90 дней.  Здравоохранение
344
25 ноября 2019  11:55
Больше всего врачебных ошибок совершается по понедельникам
Больше всего врачебных ошибок совершается по понедельникам
73% ошибок приходятся на городские больницы. Здравоохранение
243
25 ноября 2019  11:21
Мобильные комплексы офтальмологов примут жителей Похвистнево
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи.  Здравоохранение
204
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
70
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14818
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14682
Весь список
Туризм
19 ноября 2019  09:27
Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
Власти города подсчитывают убытки. Туризм
256
14 ноября 2019  13:12
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма Russian Event Awards - 2019
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»
На финал национальной премии в Самару приедут больше 300 гостей из 57 регионов Российской Федерации. Туризм
404
12 ноября 2019  21:55
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Оформление  мальтийского гражданства  с каждым годом становится все более востребованной процедурой среди иностранцев.  Туризм
82
Весь список
Образование
26 ноября 2019  18:07
Основная задача конференции: максимальное вовлечение старшеклассников и студентов вузов в организацию экологического воспитания и формирования экологической культуры.
В Самарской области пройдет научная конференция «Производство отходов – глобальная проблема человечества»
Основная задача конференции: максимальное вовлечение старшеклассников и студентов вузов в организацию экологического воспитания и формирования... Образование
320
26 ноября 2019  12:58
В Самаре и Тольятти состоятся студенческие бизнес-форумы Мой бизнес – моя взлётная полоса
В Самаре и Тольятти состоятся студенческие бизнес-форумы "Мой бизнес – моя взлётная полоса"
Молодые самарские и тольяттинские предприниматели расскажут истории создания эффективных бизнес-проектов. Образование
230
25 ноября 2019  15:35
В ТГУ проведут энергетический диктант для студентов.
В Тольятти стартует вторая волна общественно-образовательной акции в области энергосбережения
В ТГУ  проведут энергетический диктант для студентов.    Образование
380
Весь список

Культура
27 ноября 2019  11:00
В Самару на этой неделе приедет Дед Мороз
В Самару на этой неделе приедет Дед Мороз
Он пробудет в городе два дня. Культура
63
27 ноября 2019  10:10
30 ноября в Самаре состоится поэтический вечер проекта Poetry Collection, посвященный дню рождения Александра Блока.
30 ноября в Самаре состоится поэтический вечер проекта Poetry Collection, посвященный дню рождения Александра Блока
По окончанию программы будет объявлен свободный микрофон. Культура
76
26 ноября 2019  17:33
27 ноября в 18:00 Камерный зал ЦРК «Художественный» станет площадкой открытия фестиваля.
В Самаре пройдет фестиваль венгерского кино
27 ноября в 18:00 Камерный зал ЦРК «Художественный» станет площадкой открытия фестиваля.  Культура
283
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
64
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15457
Весь список
Мода
22 ноября 2019  19:01
Трикотаж – виды и особенности
 Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
50
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
150
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
174
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
356
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
322
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
598
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
869
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
741
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
496
Весь список

Фоторепортажи
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
348
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
560
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1729
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2251
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1540
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1870
Весь список

Мероприятия
В Самарской области пройдет научная конференция «Производство отходов – глобальная проблема человечества»
В Самаре пройдет фестиваль венгерского кино
В Доме ребенка при ИК-15 проведен день открытых дверей
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные