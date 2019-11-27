Работающие россияне поддерживают перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря
27 ноября 2019 09:28
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение сделать 31 декабря выходным, перенеся рабочий день на субботу, 28 декабря. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил отношение сотрудников российских компаний к подобному решению. В социологическом опросе приняли участие 1600 россиян, работающих по фиксированному графику.
Подавляющее большинство работников (84%) поддерживает инициативу губернатора Томской области: «Все равно в последний рабочий день года работа — не работа... Это день, когда все всех поздравляют». Противников инициативы — всего 10%: «31-го и так никто не работает, и 28-го мало кто работать будет!»
Больше всего же сторонников инициативы — среди женщин (87% против 81% среди мужчин): «31.12 с утра уже идет раздрай в рабочем процессе. К празднику надо готовить стол и подходить к 00 часам не уставшим, а бодрым».
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 397
Время проведения: 25—26 ноября 2019 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее по фиксированному графику
Размер выборки: 1600 респондентов
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