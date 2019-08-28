Работающие россияне ежедневно тратят на обед на работе около 280 рублей
28 августа 2019 10:24
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8 из 10 сотрудников обедают на работе полностью за свой счет. Дешевле всего обеды на работе в Нижнем Новгороде и Самаре. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у сотрудников российских компаний, как они организуют обеды на работе и сколько денег тратят на питание. В опросах принимали участие работники из всех округов России.
Работодатели 13% работающих россиян полностью или частично оплачивают обеды на работе. 80% сотрудников обедают полностью за свой счет. Еще 7% опрошенных на работе не обедают.
Мужчины обедают за счет работодателя чаще женщин: 16 и 9% соответственно. Почти каждому пятому сотруднику с зарплатой от 80000 рублей обеды оплачивает компания (19%).
Каждый второй сотрудник, который обедает на работе за свой счет, платит за обед не более 200 рублей. От 200 до 500 рублей отдают за обед 40% опрошенных. Обеды стоимостью более 500 рублей покупают лишь 2% россиян. Таким образом, средняя стоимость обеда на работе составляет 280 руб. Чем выше уровень дохода, тем больше денег сотрудники могут позволить себе потратить на питание: средняя стоимость обеда у респондентов с зарплатой менее 30000 руб. в месяц составляет 230 рублей, респонденты с заработной платой от 80000 руб. платят за обед около 310 руб. ежедневно.
Среди жителей городов-миллионников чаще всего о питании за счет работодателя говорили сотрудники из Казани и Уфы: 21 и 20% соответственно. Меньше всего работников, которым обеды полностью или частично оплачивает компания, среди жителей Воронежа (7%).
Больше всего за обед на работе платят москвичи — около 320 рублей. Жители Санкт-Петербурга и Красноярска платят за обед в среднем по 290 рублей. Сотрудники из Екатеринбурга ежедневно тратят на обед 280 рублей. В Новосибирске средний чек за обед составляет 270 руб. По 260 рублей за обед отдают жители Челябинска, Ростова-на-Дону, Перми и Воронежа. Сотрудники из Уфы, Омска, Казани и Волгограда платят по 250 рублей. В Самаре и Нижнем Новгороде средняя стоимость обеда сотрудника — по 240 руб.
Фото: pixabay.com
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