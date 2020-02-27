Путин высказался об идее двойников
27 февраля 2020 12:48
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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в начале 2000-х годов ему предлагали обзавестись двойником в целях безопасности. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
— [Идея] возникала, но я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом, — уточнил он.
Российский лидер объяснил, что дублёр мог вместо него посещать те мероприятия, где находиться главе государства было небезопасно. Путин добавил, что никогда не пользовался такими двойниками.
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