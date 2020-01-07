Путин поздравил россиян с Рождеством
7 января 2020 11:15
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Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством россиян, пожелав здоровья и благополучия, а также отметив роль Русской православной церкви (РПЦ) в деле укрепления духовно-нравственных основ общества. Соответствующее поздравление распространила во вторник пресс-служба Кремля, пишет ТАСС.
"В светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение", - говорится в сообщении.
"Огромную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, в сбережении нашего исторического, культурного наследия, в воспитании молодежи играют Русская православная церковь, другие христианские конфессии России. Такая большая, плодотворная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания", - отметил президент.
"Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия", - резюмировал глава государства.
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