Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для сельчанок
13 ноября 2019 12:30
112
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для женщин, трудящихся в сельской местности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, рабочее время для женщин, трудящихся в сельской местности, не должно превышать 36 часов в неделю. При этом объём заработной платы сохраняется.
До принятия этого закона Госдумой право сельских женщин на сокращённый рабочий день не было закреплено федеральным законом.
Закон также гарантирует право на повышенную оплату труда, если по условиям работы их день делится на части, пишет Лайф.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
13 ноября 2019 14:41
В рамках проекта «Татарские имена и события в истории Самарского края». Социум
56
13 ноября 2019 14:36
Таким способом специалисты будут проверять надежность сталежелезобетонных конструкций. Социум
65
13 ноября 2019 14:14
По его словам, в августе он познакомился через интернет с неким человеком, который предложил ему создать свой канал и начать зарабатывать деньги. Социум
69
Здравоохранение
13 ноября 2019 11:33
Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с диабетом. Здравоохранение
119
12 ноября 2019 14:51
К биоматериалам, из которых изготавливаются имплантаты, используемые для протезирования, предъявляются особые требования. Здравоохранение
319
11 ноября 2019 20:37
Михаил Ратманов обсудил с коллективом изменения в медучреждении. Здравоохранение
334
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14752
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14626
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14594
Туризм
12 ноября 2019 21:55
Оформление мальтийского гражданства с каждым годом становится все более востребованной процедурой среди иностранцев. Туризм
29
12 ноября 2019 13:39
От Самары в финал прошли 10 проектов. Туризм
375
11 ноября 2019 19:58Лучшие горящие туры по всему миру на любой вкус
Итак, наконец-то вы со своим любимым отправляетесь в долгожданный отпуск. Если конечно, найдете путевку по разумной цене в нужное вам время. Туризм
35
Образование
11 ноября 2019 20:03Курсовая работа: правила написания
Студенты высших учебных заведений пишут не только контрольные, но и курсовые, дипломные. Они нужны преподавателям для проверки знаний, закрепления... Образование
36
11 ноября 2019 12:54
В нашей области уже работают 45 Центров, а до 2022 года откроются ещё 115 Центров. Образование
238
8 ноября 2019 14:17
В течение года участники спроектируют и пройдут свой образовательный трек. Образование
371
Культура
13 ноября 2019 12:54
Ее пригласили на главную партию в "Севильском цирюльнике". Культура
90
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
102
13 ноября 2019 09:20
Ее проводит Альсян Франсез Самара. Культура
143
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15394
Мода
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
82
23 октября 2019 13:47Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
121
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
318
Видео
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
104
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
490
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
628
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
453
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
334
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
414
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
425
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1456
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2053
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1403
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1700
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1876
Мероприятия
На Ленинградской сегодня очень оживлённо: артисты-студенты Самарского института культуры дарят прохожим алые розы