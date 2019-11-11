Прямая линия об электронных услугах Росреестра пройдет в Самарской области

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Тринадцатого ноября с 10.30 до 11.30 Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию» на тему предоставления услуг Росреестра в электронном виде.- Как можно подать документы в электронном виде на регистрацию недвижимости?- Какие преимущества появляются у заявителя при подаче документов на регистрацию недвижимости в электронном виде?- В каких случаях за регистрацией недвижимости обязан обратиться орган местного самоуправления, а не гражданин?Задавайте вопросы начальнику отдела регистрации недвижимости в электронном виде Дмитрию Евгеньевичу Кожевникову по телефону (846) 33-22-555.