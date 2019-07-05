Прямая линия о регистрации земельных участков пройдет в Самарской области
5 июля 2019 09:42
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Восьмого июля с 10.00 до 11.00 Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию» на тему регистрации прав и постановки на кадастровый учет земельных участков.
Начальник отдела регистрации земельных участков Павел Евгеньевич Найдовский готов ответить на все актуальные для жителей и юридических лиц Самарской области вопросы о земле в сфере деятельности Управления Росреестра по Самарской области.
Звоните и задавайте вопросы по телефону (846) 33-22-555.
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