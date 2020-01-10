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Новости /  Общество /  Социум  

Прямая линия на тему оспаривания кадастровой стоимости пройдет в Самаре

10 января 2020 10:13
76
Прямая линия на тему оспаривания кадастровой стоимости пройдет в Самаре
Звоните и задавайте вопросы по телефону.

15 января с 10.30 до 11.30 Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию», в ходе которой можно узнать об актуальном состоянии государственной кадастровой оценки в Самарской области, о порядке оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, а также о новеллах законодательства в сфере оспаривания кадастровой стоимости.
Звоните и задавайте вопросы по телефону (846) 33-22-555.
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