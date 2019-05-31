Прямая линия для молодежи о регистрации недвижимости пройдет в Самарской области
31 мая 2019 14:00
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Третьего июня с 10.00 до 11.00 Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию» для молодежи. Начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Ольга Владимировна Герасимова ответит на вопросы жителей Самарского региона на темы: регистрация объектов недвижимости жилого назначения, порядок регистрации прав с использованием средств материнского (семейного) капитала, имущество супругов, уведомительный порядок регистрации объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов.
Звоните и задавайте вопросы по телефону (846) 33-22-555.
Фото pixabay.com
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