Прямая линия для людей почтенного возраста пройдет в Самарской области

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25 сентября с 11.00 до 12.00 Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию» для людей пенсионного возраста.Заместитель начальника отдела правового обеспечения Константин Сергеевич Минин ответит на вопросы о способах защиты от мошенников в сфере недвижимости, о регистрации прав и постановке на кадастровый учет земельных участков и об оформлении жилых домов на участках для садоводства.Звоните и задавайте вопросы по телефону (846) 33-22-555.