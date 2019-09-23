Прямая линия для людей почтенного возраста пройдет в Самарской области
23 сентября 2019 09:22
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25 сентября с 11.00 до 12.00 Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию» для людей пенсионного возраста.
Заместитель начальника отдела правового обеспечения Константин Сергеевич Минин ответит на вопросы о способах защиты от мошенников в сфере недвижимости, о регистрации прав и постановке на кадастровый учет земельных участков и об оформлении жилых домов на участках для садоводства.
Звоните и задавайте вопросы по телефону (846) 33-22-555.
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