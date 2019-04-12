Проект самарских художников «Истории чемпионов» претендует на Нью-Йоркскую профессиональную премию Webby Awards

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Проект самарского стрит-арта «Истории чемпионов» участвует в двух номинациях нью-йоркской профессиональной интернет-премии Webby Awards. Победителей определяют голосованием – отдать свой голос за самарский проект может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте или авторизоваться через существующие аккаунты в сети twitter или facebook. Самарский проект «Истории Чемпионов» представлен в номинации «Advertising, Media & PR. Best Influencer Endorsements».Куратор проекта«Когда мы задумывали проект «Истории Чемпионов» мы хотели сделать что-то не только в рамках подготовки города к мировому событию – Чемпионату мира по футболу, мы хотели, чтобы проект был актуален и после него. И та реакция, которую я слышу от гостей города и его жителей, говорит о том, что мы с этой задачей справились. На мой взгляд, муралы удачно вписались в эргономику города. Было приложено очень много усилий, но результат того стоил. Мы подались в этот и другие конкурсы для того, чтобы на весь мир заявить, что Самара – город, где есть место современному, креативному искусству».В создании 11 муралов, расположенных вдоль центральных магистралей Самары, приняли несколько художников стрит-арта. Это изображения гола «Рука бога» аргентинского футболиста Диего Марадоны, удара «ножницами» мексиканского полузащитника Мануэля Негрете, фрагментов из жизни бразильского нападающего Манэула Гарринча, конфликта между Зинедином Зиданом и Марко Матерацци в 2006 году. Ранее проект был отмечен австралийской премией MAA globes и российской Tagline awards.Приглашаем самарцев поддержать проект «Истории Чемпионов» своим голосом!