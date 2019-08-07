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Новости /  Общество /  Социум  

Продолжается приём заявок на участие в Губернаторском проекте «СОдействие»

7 августа 2019 11:26
66
Продолжается приём заявок на участие в Губернаторском проекте СОдействие
Проект направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета.

Губернаторским проектом «СОдействие» определены размеры предельного софинансирования общественных проектов в зависимости от муниципального образования. Общественные проекты, заявленные на конкурс до 1 ноября 2019 года и до 1 марта 2020 года, будут реализованы в 2020 году.

В отличие от грантовой поддержки социально-значимых общественных инициатив одним из условий участия в Губернаторском проекте «СОдействие» является софинансирование проекта из трёх источников: средств физических и юридических лиц, бюджета муниципального образования и областного бюджета. Стоимость каждого общественного проекта складывается из добровольных пожертвований граждан и организаций (не менее 7% от стоимости реализации проекта), бюджета муниципального образования (не менее 1% от стоимости реализации проекта) и средств областного бюджета (не более 92% от стоимости реализации проекта).
К 1 августа в конкурсную комиссию поступило 5 заявок, из которых две заявки от Челно-Вершинского района, две заявки от городского округа Самара (Ленинский и Промышленный районы) и одна заявка от Сызранского района Самарской области. Напоминаем, что в 2018 году на конкурс поступило 230 заявок от всех 37 муниципальных образований Самарской области!

Проект «СОдействие» направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета. Направления реализации инициатив предусматривают решение наиболее значимых вопросов местного значения, таких как водоснабжение, дороги, пожарная безопасность, памятники истории и культуры, освещение, охрана окружающей среды, сбор коммунальных отходов, спортивные объекты, детские и спортивные площадки и многие другие.
Выдвигать инициативы (общественные проекты) могут общественные советы, собрания или конференции граждан, представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования или территориальное общественное самоуправление. Дополнительная информация по ссылке: https://www.samregion.ru/open_government/institutions-gubernatorskij-proekt-sodejstvie/
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Комментарии



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