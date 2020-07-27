Продавцы объяснили, какие арбузы ни в коем случае нельзя брать

Бахчевые должны лежать на специальных стеллажах, а не на земле.
Продавцы арбузов рассказали КТВ-ЛУЧ
, как правильно выбрать полосатую ягоду. Как сообщил один из торговцев центрального рынка в Сызрани, горожанам ни в коем случае нельзя покупать арбузы, лежащие на земле. Мужчина утверждает, что такие ягоды накапливают негативную энергию. - Арбузы не должны лежать на земле. Во-первых, они быстро портятся, во-вторых, берут плохую энергию. Их не стоит покупать и употреблять в пищу, - уверен мужчина. Также он пояснил, что кожура - показатель спелости и качества плода. Она должна быть контрастной, с заметными полосками. Хвостик арбуза должен быть сухим, иначе ягоду сняли недозревшей. Также, ни для кого не секрет, что спелые ягоды «звенят», издают гулкий звук. Это происходит потому, что мякоть в процессе созревания теряет плотность и не полностью заполняет кожуру внутри. Недозрелые арбузы не «звенят», в их мякоти нет пустот.
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