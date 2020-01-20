Приоткрыта завеса над историей еще одного объекта Самары Космической – монумента "Энергия-Буран"
20 января 2020 10:02
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Мало кому известно, что монумент "Энергия-Буран", который является одним из знаковых мест Самары Космической, на самом деле является непосредственным участником гигантской космической программы, реализованной в Советском Союзе в конце 80-х годов. В качестве памятника у одного из корпусов Самарского университета установлена подлинная стендовая модель, которая прошла немало заводских испытаний при создании "Энергии-Буран".
Монумент перед входом в университет появился неслучайно. В отраслевых лабораториях Куйбышевского авиационного института (КуАИ, ныне Самарский университет) была проведена часть научно-исследовательских конструкторских работ по программе "Энергия-Буран".
В пятницу, 17 января, на монументе была торжественно открыта информационная табличка, на которой увековечены имена разработчиков и перечислены основные предприятия, участвовавшие в этом проекте, в том числе и куйбышевский завод "Прогресс" (сейчас Самарский ракетно-космический центр "Прогресс") .
"Мы гордимся тем, что этот символ ракетно-космической отрасли находится на территории нашего университета. Этот монумент - символ для всех самарцев, символ того, что дерзкие мечты могут быть реализованы и воплощены. Поэтому дорогие студенты, не бойтесь мечтать - мечтать дерзко, мечтать ярко! Это также и символ кооперации между предприятиями и вузами, причем не только на территории Самары, но и всей страны. Как известно, программа "Энергия-Буран" объединила в свое время около 1200 предприятий на территории всего СССР", - отметил на церемонии открытия ректор Самарского университета Владимир Богатырев.
Об истории создания модели на открытии рассказал один из разработчиков системы "Энергия-Буран", бывший главный конструктор Волжского филиала НПО "Энергия" и почётный выпускник Самарского университета Станислав Петренко.
"Эта стендовая модель – установка ЭУ-360. Она была изготовлена в масштабе 1:10. В Волжском отделении НПО "Энергия" мы разработали на неё конструкторскую документацию в рамках программы испытаний экспериментальных образцов, - сказал Петренко. – Саму модель создавали в цехах нескольких предприятий Советского Союза – завода "Прогресс" в Куйбышеве, объединения "Полёт" в Омске, НПО имени Лавочкина, окончательную сборку провели в НПО "Энергия" в Москве".
Станислав Петренко отметил, что стендовая установка, которая сейчас украшает кампус Самарского университета, была предназначена для огневых испытаний: «С её помощью мы определяли влияние выхлопов газов из сопел ракеты на стартовый комплекс и стартово-стыковочный блок, рассчитывали газоотвод стартового стола, чтобы во время старта не сжечь дно ракеты. На модели были установлены рабочие двигатели, которые практически полностью копировали настоящие, но в них не было турбонасосного агрегата, газогенератора, только камера сгорания, в которую подавались компоненты топлива».
Модель ракеты проверяли в первую очередь именно в стыковке с "Бураном". "Энергия" могла летать и с другими нагрузками, но наибольшее влияние оказывал именно космический челнок - за счёт крыла. Конструкция получалась очень сложной с точки зрения аэродинамики и нам было важно рассчитать все нагрузки именно при взлёте с "Бураном", - подчеркнул бывший главный конструктор.
Рассказывая об истории создания российского челнока и конкретной испытательной установки, он подчеркнул, что в создании масштабного космического проекта принимали участие выпускники КуАИ. "Это наше совместное детище, - сказал Петренко. - Порядка 80% инженерного состава Волжского отделения НПО "Энергия" - выпускники Куйбышевского авиационного института. Остановлюсь на вкладе некоторых из них. Так, для разработки проведения испытаний конструкции базового блока, баков, необходимо было провести испытания в центре криогенно-статических испытаний. Разработку технического задания для этих испытаний и их проведение осуществлял выпускник КуАИ Эдуард Николаевич Щербаков. Выпускник КуАИ Анатолий Владимирович Андреев и его коллектив разрабатывали программно-математическое обеспечение расчётов на прочность методами конечных элементов. Руководил работами Борис Геориевич Пензин, выпускник КуАИ, который в тот момент возглавлял Волжское отделение НПО "Энергия".
Установка ЭУ-360 превратилась в монумент "Энергия-Буран” 1 октября 1997 года, в день 55-летия университета - ровно за четыре года до открытия на проспекте Ленина другого символа Самары Космической - монумента ракете-носителю "Союз". В 2007 году памятник “Энергия-Буран” отреставрировали сотрудники макетно-производственной фирмы "ASM" и трёхтонную конструкцию вернули на законное место на пересечении улиц Лукачёва и Маломосковской, сообщает пресс-служба вуза.
Автор фото: Анастасия Похильчук
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