Приезд в Самарскую область Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла переносится

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Сроки приезда в Самарскую область Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла переносятся на 26-27 сентября 2019 г.Как сообщалось ранее, в ходе визита в Самарскую митрополию Святейщий Патриарх Кирилл посетит Самару и Тольятти.26 сентября 2019 г. в Тольятти Святейший Патриарх Кирилл посетит Поволжский православный институт, где проведет встречу со студентами и преподавателями вуза. Вечером того же дня Предстоятель Русской Православной Церкви возглавит всенощное бдение в кафедральном храме Тольяттинской епархии – Преображенском соборе.Центральным событием визита Святейшего Патриарха в Самарскую митрополию станет Патриаршая литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре 27 сентября 2019 года.