При минлесхозе Самарской области состоится публичное обсуждение правоприменительной практики

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При министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в конференц-зале по адресу: г. Самара, ул. Невская, д. 1, 1 этаж, 31 июля в 14 час. 00 мин.состоится публичное обсуждение правоприменительной практики управления за 2 квартал 2019 года.В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы, касающиеся последних изменений в природоохранном законодательстве и порядках проведения надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр.Кроме того, государственные инспекторы доведут до сведения участников результаты правоприменительной практики за 2 квартал 2019 года с изложением типовых и массовых нарушений обязательных требований с целью профилактики нарушений законодательства в сфере недропользования.Участникам публичного обсуждения будет представлено право задать интересующие их вопросы с целью получения разъяснений от инспекторского состава.