Пожилых людей и инвалидов в Самарской области обучают и реабилитируют в комнатах социально-бытовой адаптации

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В рамках реализации региональной составляющей «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на территории Самарской области функционируют школы реабилитации и ухода за инвалидами и пожилыми людьми.В настоящее время в регионе организованы 53 «Школы реабилитации и ухода» , из них 47 на базе комплексных центров социального обслуживания населения и 6 - на базе реабилитационных центров для инвалидов, сообщает пресс-служба облправительства.Основная цель школ реабилитации и ухода – улучшение качества жизни инвалидов и пожилых граждан, создание условий для независимого проживания данной категории граждан в привычном окружении для предотвращения их социальной изоляции, сохранение их самостоятельности, организация максимальной поддержки родственников и иных лиц, осуществляющих уход. Школы реабилитации и ухода действуют на базе комнаты социально-бытовой адаптации, в которой создана обстановка, приближенная к домашней. Комната оборудована специальными приспособлениями для облегчения адаптации к бытовым условиям при различных проблемах со здоровьем, и оснащена средствами технической реабилитации.Основные задачи такой комнаты: обучение правильному пользованию техническими средствами реабилитации, обучение навыкам самообслуживания, обучение родственников уходу за тяжелобольными пожилыми и инвалидами.Так, 68-летний пенсионер Нефтегорска Юрий Ефремов работал водителем, но в ноябре текущего перенес ишемический инсульт, после которого была частичная парализация тела, нарушена речь. Юрий обратился в конце ноября в отделение социальной реабилитации комплексного центра соцобслуживания населения Южного округа. Вторую неделю посещает занятия в школе реабилитации и ухода, в результате которы стало легче общаться с окружающими, улучшилось общее психоэмоциональное состояние, стали восстанавливаться навыки движения.В рамках «Школы реабилитации и ухода» с начала года консультацию получили около 9 300 человек, около 14 000 человек прошли занятия, 1137 выездов осуществлено мультидисциплинарной бригадой к 1752 гражданам.Фото pixabay.com