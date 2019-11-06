Появилась программа «Парада Памяти», посвященного военному параду в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года»

Выставление образцов военной техники, монтаж выставочных экспонатов, тематических стендов, установка полевых кухонь, точек потребительского рынка, передвижной телевизионной станции, заезд специализированного транспорта технических служб, оцепление мест проведения салюта и установка необходимого оборудования. Сбор организаторов и волонтеров.

Начало пропускного режима для въезда и входа на площадь.

Торжественное награждение по итогам областных патриотических конкурсов в рамках специальных мероприятий Парада Памяти (Военно-исторический музей ЦВО, Шостаковича 1).

Встреча руководства города и области с ветеранами в музее «Памяти Парада 7 ноября 1941 года».

Проход журналистов в зону СМИ.

Проход зрителей в специально отведенные смотровые зоны.

Пропуск почетных зрителей и ветеранов на трибуны.

С 10.30

Начало работы фотовыставки, военно - полевых музеев «Куйбышев – Запасная столица», «Эвакогоспиталь как памятник солдату», «Солдатский быт».

Выставление почетного караула из числа кадетов к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года».

Построение и выход на исходные позиции парадных расчетов.

Возложение цветов к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года».

Выход сводного военного оркестра на исходную позицию.

Вынос Государственного Флага РФ, копии знамени Победы, знамен 65-ой и 239-ой стрелковых дивизий.

Приветственное слово Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

12.10 - 12.15 12.15 – 12.20