Посчитана продолжительность декретного отпуска россиянок
16 сентября 2019 09:02
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Россиянки дольше всех в мире находятся в декрете.
По продолжительности декретного отпуска для женщин к ним ближе всего норвежки и шведки. Об этом «РИА Новости» в понедельник, 16 сентября заявила заведующая лабораторией количественных методов исследования РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.
По данным Росстата, средняя продолжительность отпуска по уходу за ребенком в России составляет почти 29 месяцев. По закону женщина может находиться в декрете, пока ребенку не исполнится три года, при этом ей гарантированы сохранение рабочего места и выплаты из Фонда социального страхования.
По словам эксперта, в Норвегии официальный отпуск длится год и два месяца. Однако там женщине за это время выплачивается 100% зарплаты, тогда как в России только первые 20–28 недель. В Швеции — 18 месяцев полностью оплачиваемый отпуск за счет правительства и работодателя в равных долях.
Специалист указала, что «в большинстве развитых стран... довольно маленькие отпуска — 3–4 месяца, и не всегда оплачиваемые». В то же время в США система поддержки будущих и молодых мам практически не развита. По федеральному закону там женщины могут взять неоплачиваемый отпуск на 12 недель.
В Германии количество отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком — 58 недель, в Канаде и Дании — по 52, в Великобритании — 39, в Израиле — 26, а в Нидерландах — 16.
4 сентября Минтруд поддержал предложение увеличить с полутора до трех лет период ухода за ребенком, который включается в страховой стаж при назначении пенсии. Ранее сообщалось, что в Госдуме начали разработку законопроекта о 10-дневном оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком для мужчин, пишут "Известия".
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