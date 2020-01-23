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Новости /  Общество /  Социум  

Понятие минимальной оплаты труда хотят убрать из законов

23 января 2020 09:14
145
Понятие минимальной оплаты труда хотят убрать из законов
Определение наименьшего размера зарплаты в Гражданском кодексе может смениться на понятие «финансовая единица».

Из Гражданского кодекса предлагают убрать определение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Разработать такой законопроект предстоит Минюсту. Уже в декабре ведомство должно представить документ кабмину, а в марте 2021 года внести его на рассмотрение Госдумы. Вместо МРОТ в кодексе может появиться новое определение — например, финансовая единица. Необходимость внесения изменений в министерстве объяснили неоднозначной трактовкой самого понятия минимального размера оплаты труда.

Законопроект уже готовы поддержать в «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России» — по мнению парламентариев, нововведение повысит значение МРОТ. Размер минимальной зарплаты по предложению Владимира Путина будет закреплен в Конституции РФ и не сможет быть меньше среднего прожиточного уровня в стране.

Законопроект, который готовит Минюст, носит название «О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда». В документе предлагается убрать указание на минимальный размер оплаты труда, заменив слова конкретными суммами денежных выплат. Аналогичные поправки планируется внести в Воздушный кодекс РФ, Устав железнодорожного транспорта и ряд федеральных законов. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства, изменения готовятся в связи с тем, что понятию МРОТ в последнее время был придан более широкий смысл и эту ситуацию необходимо исправить, исключив двоякое толкование.

— Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам, — уточнили в министерстве.

Согласно поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, отданному еще в мае прошлого года, МРОТ должен трактоваться только в соответствии с нормами закона «О минимальном размере оплаты труда». А точнее, исключительно как минимум денежных средств, который гарантируется работнику в качестве вознаграждения за выполнение им трудовых обязанностей. В частности, сборы и штрафы, основанные на МРОТе, в Уставе железнодорожного транспорта, теперь предлагается начислять исходя из их базового размера, равного 100 рублям.

— Принятие законопроектов позволит установить в указанных актах размеры сумм, связанных с гражданско-правовыми обязательствами, без привязки к МРОТ (например, в абсолютных цифрах путем указания суммы в рублях или с использованием иного критерия, не связанного с МРОТ), — пояснили «Известиям» в пресс-службе правительства.

Помимо документа, который готовит Минюст, аппаратом кабмина уже прорабатывается законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда». Согласно плану законотворческой деятельности, в Госдуму они должны быть внесены в марте 2021 года.

Инициативу уже готовы поддержать во фракции «Единой России».

— Этот законопроект, безусловно, нужен. В 1990-е годы в России в МРОТах измерялось всё, даже уголовная и административная ответственность. Украл столько-то МРОТов — такая-то статья. Это препятствовало повышению минимального размера оплаты труда, поэтому его решили убрать из других законов, допускающих двойное толкование, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.

По его словам, принципиальное решение по исправлению этой ситуации уже принято. Депутат считает, что в качестве замены МРОТа в законодательстве должно появится новое определение — например, финансовая единица.

Фото: pixabay.com
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