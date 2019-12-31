Полпред Президента РФ в ПФО поздравил жителей с Новым годом

93

Уважаемые жители Приволжского федерального округа, дорогие друзья!Поздравляю вас с наступающим новым годом! Время перед Новым годом —особенное. Мы прощаем старые обиды, делимся своим теплом с теми, кто рядом, чтобы перешагнуть порог года с чистым сердцем и верой в лучшее.Мы мечтаем и строим планы. Мы готовы начать с чистого листа и обещаем себе становиться лучше.Уходящий год для нашего округа был очень насыщенным. Открылись новые производства, строились детские сады, дома, школы, больницы, новые дороги. Эта работа будет продолжаться и в 2020 году, ведь цель национальных проектов — реальное улучшение нашей жизни, жизни каждого человека.Уверен, что вместе у нас все получится, потому что в Приволжье живут активные, трудолюбивые, творческие и талантливые люди. Искренне благодарю жителей округа за любовь к родной земле и хорошую работу.Следующий год для нас особенный. Мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. И мы сделаем это достойно, ведь и для нас, и для новых поколений очень важна память о героях.Дорогие друзья!Пусть в наступающем году в ваших домах царят согласие и любовь. Пусть Новый год принесёт радость и счастье. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким! Успехов и процветания каждому региону Приволжского федерального округа и нашей Родине!С Новым годом!Игорь Комаров