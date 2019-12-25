Половина россиян встретит Новый год дома с оливье, шампанским и мандаринами
25 декабря 2019 10:32
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Сервис путешествий Туту.ру провел опрос и выяснил планы путешественников на новогоднюю ночь. Исследование, в котором приняло участие 2 845 респондентов, показало, что практически половина опрошенных в новогоднюю ночь не будет покидать стен родного дома и встретят праздник с оливье, шампанским и мандаринами. Это оказался самый популярный вариант ответа. Второе место занял вариант празднования в стилистике зимних каникул в «Простоквашино», то есть на даче или в деревне. Главное, чтобы была елка, снег и деревянный дом. Так проведут новогоднюю ночь 15% опрошенных.
Чуть меньше — 13% — уедут к родным в другой город или просто будут в другом российском городе. 7% отметят наступление нового года за границей и столько же — в гостях. Вариант встретить праздник на городской площади около большой елки оказался популярнее новогодней ночи в кафе или ресторане. Нашлись и те, кто в ночь с 31 декабря на 1 января будет куда-то ехать или лететь. Таких 2%.
11% признались, что пока не определились с планами.
Ранее Туту.ру спрашивал путешественников о том, что в большей степени способно омрачить им новогоднее настроение. Пункты, набравшие больше всего голосов: толпы людей в магазинах (18% проголосовавших), отчеты на работе (16%), траты на подарки, на праздничный стол, на новогодние наряды (16%).
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