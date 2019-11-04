Полномочный представитель Президента РФ в ПФО поздравил граждан с Днем народного единства

122

Этот праздник напоминает о героических страницах прошлого и дает урок будущим поколениям. Единство нашего народа — это залог спасения Отечества в самые тяжёлые времена. И сегодня, оставаясь верными традициям, жители Приволжского федерального округа разных национальностей и разного вероисповедания, как и жители всех других регионов России, дружно живут и работают вместе, приумножая славу нашей Родины, показывая пример взаимоуважения друг друга. И для нашего народа нет недостижимых целей и нерешаемых задач, когда мы сохраняем единство и верность Отечеству. Здоровья, счастья и успехов! С праздником!Игорь Комаров