Подведены итоги Чемпионата Управления Росгвардии по Самарской области по военно-прикладному спорту

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В Самаре подвели итоги Чемпионата по военно-прикладному спорту, который состоялся в Управления Росгвардии по Самарской области. Состязания проходили на тактическом полигоне территориального Управления. В турнире принимали участие бойцы специальных подразделений и сотрудники вневедомственной охраны. Они соревновались в беге на 400 метров и три километра, а также в метании гранаты на точность.Согласно действующим правилам, участники выступали в полевой форме одежды. Это создавало дополнительную нагрузку и усложняло выполнение поставленных задач. По итогам соревнований победителем стала команда ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. Второе место у сборной ОМОН (Самара). Замкнули тройку сильнейших команда сотрудников СОБР «Омега».- Военно-прикладной спорт является неотъемлемой частью подготовки росгвардейцев, - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта регионального Управления Росгвардии старший лейтенант Михаил Баев. - В повседневных занятиях этой дисциплине уделяется огромное значение, ведь военно-прикладной спорт не только развивает психологическую устойчивость бойца и укрепляет его физические возможности, но и позволяет раскрыть такие качества, как целеустремленность и воля к победе. Без них попросту невозможно успешно нести службу, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.