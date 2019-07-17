Почти каждый работодатель хотя бы раз сталкивался с неожиданным исчезновением сотрудников
17 июля 2019 10:50
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Служба исследований HeadHunter выяснила, что 90% работодателей в своей практике хотя бы однажды сталкивались с гостингом («ghosting», от англ. «ghost» — призрак), то есть, с ситуацией, когда сотрудники внезапно перестают появляться на работе и выходить на связь с компанией.
Чаще всего соискатели перестают выходить на связь сразу после собеседования. Чуть реже кандидаты пропадают после полученного предложения о работе. Почти каждый четвёртый работодатель отметил, что такое случалось с соискателями уже после официального трудоустройства.
Впрочем, гостинг нельзя назвать слишком распространенным явлением: большинство (58% работодателей) сталкивались с ним не более шести раз за всю практику. Ещё 11% сталкивались с гостингом от семи до десяти раз. Чаще свидетелями этого явления становились 36% работодателей.
Большая часть работодателей уверены, что основная причина внезапного исчезновения — это отсутствие у соискателей решимости сказать напрямую, что их что-то не устраивает. Чуть меньше работодателей считают, что случаи гостинга происходят, когда соискатели неожиданно находят более привлекательную работу. Высокий уровень стресса как одну из причин этого явления отметили всего 21% работодателей. Также некоторые назвали среди возможных причин «безответственность», «внутренние комплексы», «инфантилизм современной молодёжи» и «низкую культуру делового общения».
В рамках этого опроса HeadHunter попросил работодателей описать некоторые случаи гостинга из собственной практики. Вот подборка наиболее интересных:
- «Был неприятный случай, когда продавец сама добивалась, чтобы её взяли на работу, её взяли, а затем она во время рабочего дня ушла в галстуке, бэйджике на улицу и не вернулась, на звонки больше не отвечала».
- «Кандидат должен был выйти на работу в понедельник, но у него просто не завелась машина, и он решил, что не надо выходить».
- «Девушка вышла на обучение в контактный центр: провела несколько часов, наблюдая за работой операторов. Попросила разрешить ей выйти на улицу покурить. Вышла без джинсовой куртки (дело было весной), и больше мы ее не видели. На звонки и смс больше не отвечала. Куртка больше года висела на вешалке, ожидая хозяйку, пока ее не забрала себе одна из сотрудниц».
- «Один прораб после полугода работы вахтой на Ямале влюбился в местную девушку, они сели в лодку и уплыли на утренней зорьке. Через 1,5 месяца объявился и продолжил работу».
Фото: pixabay.com
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