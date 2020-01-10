Почти четверть жителей ПФО хотят сменить специальность
10 января 2020 10:50
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24% трудоустроенных жителей Приволжского федерального округа хотели бы в 2020 году радикально сменить профессию, выяснил аналитический центр Авито Работы, исследовав рынок труда среди массовых специальностей. При этом 63% ждут от 2020 года повышения зарплаты, 29% – продвижения по службе, а 25% хотят пойти учиться. В целом по стране среди специалистов, настроенных на карьерные изменения, больше всего недовольны своей работой няни, официанты и работники бьюти-сферы.
Исследование было призвано выявить, как россияне оценивают 2019 год в своей карьере и чего ждут от 2020-го. Оно показало, что жители страны настроены на перемены: 75% хотели бы поменять что-то в профессиональной деятельности в 2020 году. Больше всего таких среди опрошенных в возрасте 25-34 лет (82%). Самые консервативные – респонденты старше 55 лет. Более 40% из них не хотят в будущем году ничего менять.
Что касается жителей Приволжского федерального округа, здесь 79% респондентов настроены на перемены в профессиональном плане.
Самое ожидаемое изменение в планах у жителей Приволжского ФО – повышение зарплаты (63% опрошенных в регионе). На втором месте – намерение выйти на новую должность (29%), на третьем – пройти обучение (25%). Смену профессии (24%) планируют чаще, чем смену компании/увольнение (20%) или переезд в другой регион (17%).
Фото pixabay.com
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