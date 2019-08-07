По иску прокуратуры Самары суд обязал ДУИ предоставить жилье ребенку-инвалиду

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Прокуратурой Самары в Ленинский районный суд было направлено исковое заявление в интересах ребенка-инвалида К. и его законного представителя к Департаменту управления имуществом г.о. Самара об обязании предоставить во внеочередном порядке благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, отвечающее санитарным и техническим нормам, на территории городского округа Самара не ниже установленных социальных норм применительно к данному населенному пункту, с учетом права ребенка-инвалида на дополнительную жилую площадь.Основанием для предъявления иска в суд явилась нуждаемость ребенка в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, а также наличие у него заболевания, включенного в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.Решением Ленинского районного суда города Самары от 14.05.2019 исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.Не согласившись с указанным судебным решением Департамент обжаловал его в Самарский областной суд.Апелляционным определением Судебной коллегии решение оставлено без изменения. Апелляционная жалоба Департамента управления имуществом – без удовлетворения, сообщает прокуратура Самары.