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Новости /  Общество /  Социум  

Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия

9 сентября 2019 09:32
83
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.

Певица Зара поздравила самарцев с праздником, отметив, что на концерт собрались десятки тысяч жителей.
"Я желаю самарцам сохранить такую атмосферу, как на сегодняшнем празднике, у себя в душе и в городе. Счастья, любви, успехов и благополучия", - сказала она.
Видео можно посмотреть здесь.

Фото: скрин видео



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