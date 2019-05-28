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Первый зампрокурора Самарской области встретится с обманутыми дольщиками

28 мая 2019 10:23
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Первый зампрокурора Самарской области встретится с обманутыми дольщиками
Прием дольщиков пройдет 29 мая.

Самарских соинвесторов проблемных строительных объектов ждут на прием, который пройдет в рамках заседания специально созданной межведомственной рабочей группы. Руководить мероприятием будет недавно назначенный первый зампрокурора области Игорь Харитонов — это один из первых его выходов на публику.

Как рассказал «СО» ОНЛАЙН» прокурор Ленинского района Алексей Родивилов, прием дольщиков пройдет 29 мая 2019 года с 11.00 до 14.00 часов в здании прокуратуры Ленинского района (улица Красноармейская, 32).

«На прием приглашаются участники долевого строительства многоквартирных домов №285-299 на улице Ленинской (бывшие застройщики — ФГУК «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», компании «Патио» и «С-БИС»), дома №256 на улице Садовой и строящегося объекта в границах улиц Чкалова-Маяковского-Ленинская-Садовая (застройщик — фирма «Юниверс-Строй»), а также жилого комплекса, возводимого в границах улиц Арцыбушевская-Маяковского, Буянова (застройщик — СК «Новый город»). На прием можно записаться предварительно по телефону 339-75-07, — сообщил Алексей Родивилов. — Кроме того, прокуратурой Ленинского района Самары открыта «горячая линия» по вопросам соблюдения прав дольщиков. Информацию о нарушениях сроков строительства, фактах хищения денежных средств и других нарушениях можно сообщить в рабочие дни по телефонам: 339-74-99, 339-74-95. И каждую третью среду месяца в прокуратуре Ленинского района будет осуществляться прием граждан по вопросам долевого строительства», — говорит прокурор.
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