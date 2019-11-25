Перед ДК Металлургов в Самаре установили скульптурную композицию в честь Павла Мочалова

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На карте Самарской области появилось ещё одно памятное место - перед ДК Металлургов установили скульптурную композицию в честь первого директора куйбышевского металлургического завода, Почетного гражданина Самары, Героя Социалистического Труда Павла Петровича Мочалова.Павел Петрович более 50-ти лет посвятил становлению и развитию авиационной и металлургической промышленности области, разработке передовых технологий и оборудования. Он не только руководил строительством завода, но и фактически создал вокруг него целый район, известный как Металлург.Идея установки памятника в год 110-летия со дня рождения Павла Мочалова принадлежит жителям Кировского района. Вместе с родственниками металлурга, Почетными гражданами и ветеранами завода они обратились кс этой просьбой, инициатива была поддержана, сообщает Департамент информационной политики.«Открытием этого памятника мы восстанавливаем справедливость, отдаем должное нашим великим предкам- людям, которые внесли огромный вклад в развитие нашей страны, нашей промышленности, Самарской области и нашего любимого города»,- отметил Дмитрий Азаров.