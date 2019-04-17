Патриотический проект «Фронтовая почта. Сквозь Время» стартует в Самарской области

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19 апреля в 11:00 в Самарском медико-техническом лицее (г.Самара, ул. Полевая, д.74) региональный штаб ОНФ Самарской области запускает Патриотический проект «Фронтовая почта. Сквозь Время».Акция станет продолжением «Фронтовых писем ОНФ», реализуемых с 2015 года и ставшим проектом федерального масштаба.В ходе реализации проекта в архивах Самарской области проводится серьезная исследовательская работа; собрано большое количество писем с фронта, написанных нашими земляками-куйбышевцами в годы Великой Отечественной войны периода 1941–1945 годов. Огромную помощь оказывают жители региона, участвуя в проекте, в том числе, через социальные сети и СМИ.Документы расшифрованы и оцифрованы. Несколько писем передано в учебные заведения области. Учащиеся средних классов активно включились в интересный проект, предполагающий написание ответов фронтовикам. Наиболее яркие, эмоциональные письма школьников ХХI века отобраны ветеранским сообществом. Их авторы стали героями ряда видеосюжетов, в которых письма фронтовиков озвучены членами Регионального штаба ОНФ Самарской области. Примечательно, что в проект включились все школы региона, по мнению жителей он стал узнаваемым и востребованным.Партнером проекта является Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области и Самарская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.«Наш проект появился благодаря живому интересу жителей Самарской области. Мы уверены в том, что он никого не оставит равнодушным и с огромным уважением и волнением расскажем о нем представителям молодого поколения, чтобы слова героев-фронтовиков стали частью генетической памяти всех людей», – говорит автор проекта, сопредседатель Регионального штаба ОНФ Самарской области Павел Покровский.Фото pixabay.com